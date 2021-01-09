Google заблокував популярний серед прихильників Трампа аналог соцмережі Twitter

Google повідомив, що видалив Parler з Play Store у зв’язку з надзвичайною загрозою громадської безпеки

Компанія Apple дала добу на посилення модерації додатку Parler

Google повідомила, що видалила додаток соціальної мережі Parler, якою користуються прихильники президента США Дональда Трампа, з магазину додатків Play Store. Apple винесла соціальній мережі попередження про видалення Parler з App Store протягом 24 годин, повідомляє Reuters з посиланням на лист компанії. Обидва власники платформ вимагають від сервісу ввести систему модерації.

Корпорація Apple загрожує видалити додаток соцмережі, яка, схоже, могла стати новим онлайн-притулком президента США.

Google повідомив, що видалив Parler з Play Store «у зв’язку з надзвичайною загрозою громадської безпеки». Компанія відзначила, що додатки, які розповсюджуються через її магазин, повинні модерувати особливо небезпечний контент. Apple в листі керівництву Parler зазначила, що користувачі соціальної мережі використовували її, щоб координувати дії щодо руху на Вашингтон в день нападу на Капітолій.

Соціальна мережа Parler і її конкурент і попередник Gab позиціонують себе як платформи, що гарантують свободу слова. Обидві мережі мають інтерфейс і принципи роботи, схожі з Twitter. Значну частину аудиторії цих сервісів становлять активісти вкрай правого спрямування і їх прихильники. Apple і Google видалили додаток Gab зі своїх магазинів додатків у 2019 році.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та фактично заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Нагадаємо, 9 січня Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Як повідомлялося, Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.