Google заблокував популярний серед прихильників Трампа аналог соцмережі Twitter
Компанія Apple дала добу на посилення модерації додатку Parler
Google повідомила, що видалила додаток соціальної мережі Parler, якою користуються прихильники президента США Дональда Трампа, з магазину додатків Play Store. Apple винесла соціальній мережі попередження про видалення Parler з App Store протягом 24 годин, повідомляє Reuters з посиланням на лист компанії. Обидва власники платформ вимагають від сервісу ввести систему модерації.
Корпорація Apple загрожує видалити додаток соцмережі, яка, схоже, могла стати новим онлайн-притулком президента США.
Google повідомив, що видалив Parler з Play Store «у зв’язку з надзвичайною загрозою громадської безпеки». Компанія відзначила, що додатки, які розповсюджуються через її магазин, повинні модерувати особливо небезпечний контент. Apple в листі керівництву Parler зазначила, що користувачі соціальної мережі використовували її, щоб координувати дії щодо руху на Вашингтон в день нападу на Капітолій.
6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та фактично заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.
Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.
Нагадаємо, 9 січня Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».
Як повідомлялося, Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.