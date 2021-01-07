Як у соцмережах жартують зі штурму прихильниками Трампа Капітолію. Добірка курйозних фотожаб

Трамп обіцяв влаштувати пекельну битву за посаду президента...

Штурм прихильниками Дональда Трампа Капітолію не лише шокував весь світ, але й надихнув жартівників з мережі на креатив.

Як повідомлялося раніше, 6 січня прихильники президента США Дональда Трампа взяли штурмом будівлю Конгресу США, де повинні були оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Попри це, сьогодні Конгрес зміг зібратися для того, щоб затвердити результати виборів.

Урочиста церемонія присяги та вступу Джо Байдена на посаду нового президента США відбудеться 20 січня. Однак через пандемію коронавірусу її масштаби будуть значно скромнішими, ніж церемонії попередніх глав Білого дому.

Сам Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.