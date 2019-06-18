Червоненко балотуватиметься до парламенту від Одеси



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Колишній міністр транспорту Євген Червоненко

Євген Червоненко: Коли я побачив так звані нові обличчя, які хочуть до парламенту, я прийняв для себе рішення повернутися у політику

Колишній міністр транспорту Євген Червоненко заявив про своє рішення повернутися до політики. За його словами, він має намір балотуватися до Верховної Ради України за одеським одномандатним округом №134 як самовисуванець. Про це він повідомив в ефірі «7 телеканалу».

«Коли я побачив так звані нові обличчя, які хочуть до парламенту, я прийняв для себе рішення повернутися в політику. Мене запрошували в багато партій, але я не ліз ні в які списки. Я йду самовисуванцем від Одеси, тому що мене двічі хотіли призначити главою Одеської ОДА. Один з указів навіть був підписаний. Третій - це конкурс, який був сфальсифікований. Я хочу міняти цю країну і почну я з Одеси», - зазначив екс-міністр.

«Модель розвитку української держави не повинна залежати від західного, східного або американського курсу. Україна повинна розвиватися самостійно і бути незалежно сильною державою», - додав Червоненко.

Як повідомлялось, колишній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов теж вирішив балотуватися до Верховної Ради. Він піде за мажоритарною системою як самовисуванець на окрузі №212 у Києві.

Нагадаємо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.