Червоненко натякнув про бізнес дружини Луценка: знаю, але промовчу

Червоненко не вірить у розповіді про успішний бізнес сина Луценка

Екс-міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко заявив, що знає не по плітках, як дружина Генерального прокурора Юрія Луценка займалася бізнесом. Про це Червоненко заявив на телеканалі ZIK. Глядачка запитала у гостя програми, чи на його думку президент та генеральний прокурор воюючої країни та ще й тоді, коли зубожіє народ,



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Євген Червоненко

Червоненко не вірить у розповіді про успішний бізнес сина Луценка

Екс-міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко заявив, що знає не по плітках, як дружина Генерального прокурора Юрія Луценка займалася бізнесом.

Про це Червоненко заявив на телеканалі ZIK.

Глядачка запитала у гостя програми, чи на його думку президент та генеральний прокурор воюючої країни та ще й тоді, коли зубожіє народ, мають моральне право відпочивати на Мальдівах та Сейшельських островах. На що екс-міністр відповів, що Петро Порошенко багата людина, а про успішний бізнес сина Луценка не вірить.

«Я не ставлю питання про гроші, бо Порошенко – дуже багата людина. У розповіді про успішний бізнес сина Луценка – не вірю. Просто через те, що сам Луценко все життя у бізнесі. Як його дружина займалася бізнесом знаю не по плітках, але краще промовчу. Нехай мене не рухають. Але Захід стоїть за нами і він колись всім про все розкаже», – зазначив Червоненко.

На питання, чи мають моральне право президент та генпрокурор літати на відпочинок на Мальдіви та Сейшельські острови, Червоненко відповів, що ні.

«Навіть я припинив літати на своєму гелікоптері. Вважаю аморальним те, що люди отримують рахунки за комунальні послуги і такий темп інфляції на найнеобхідніші продукти, навіть, якщо ти маєш повністю легальні доходи, це негарно. Думаю що в будь-якій іншій країні, якщо б вона воювала, такого б не було», – переконаний екс-міністр.

Водночас Червоненко припустив, що, можливо, дружини політиків вимагають від них літати на відпочинок за кордон.

«Можливо вони не можуть перечити. Але я можу дозволити собі сказати, що ми не летимо, наприклад, у Монако. Бо вже остогидла ця зверхність. Та й і країна воює»,– розповів Червоненко.

Нагадаємо, родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро,