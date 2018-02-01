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    Червоненко натякнув про бізнес дружини Луценка: знаю, але промовчу

    Червоненко не вірить у розповіді про успішний бізнес сина Луценка
    Екс-міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко заявив, що знає не по плітках, як дружина Генерального прокурора Юрія Луценка займалася бізнесом. Про це Червоненко заявив на телеканалі ZIK. Глядачка запитала у гостя програми, чи на його думку президент та генеральний прокурор воюючої країни та ще й тоді, коли зубожіє народ,
    • Сьогодні, 05:59
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    Євген Червоненко
    Євген Червоненко

    Червоненко не вірить у розповіді про успішний бізнес сина Луценка

    Екс-міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко заявив, що знає не по плітках, як дружина Генерального прокурора Юрія Луценка займалася бізнесом.

    Про це Червоненко заявив на телеканалі ZIK.

    Глядачка запитала у гостя програми, чи на його думку президент та генеральний прокурор воюючої країни та ще й тоді, коли зубожіє народ, мають моральне право відпочивати на Мальдівах та Сейшельських островах. На що екс-міністр відповів, що Петро Порошенко багата людина, а про успішний бізнес сина Луценка не вірить.

    «Я не ставлю питання про гроші, бо Порошенко – дуже багата людина. У розповіді про успішний бізнес сина Луценка – не вірю. Просто через те, що сам Луценко все життя у бізнесі. Як його дружина займалася бізнесом знаю не по плітках, але краще промовчу. Нехай мене не рухають. Але Захід стоїть за нами і він колись всім про все розкаже», – зазначив Червоненко.

    На питання, чи мають моральне право президент та генпрокурор літати на відпочинок на Мальдіви та Сейшельські острови, Червоненко відповів, що ні.

    «Навіть я припинив літати на своєму гелікоптері. Вважаю аморальним те, що люди отримують рахунки за комунальні послуги і такий темп інфляції на найнеобхідніші продукти, навіть, якщо ти маєш повністю легальні доходи, це негарно. Думаю що в будь-якій іншій країні, якщо б вона воювала, такого б не було», – переконаний екс-міністр.

    Водночас Червоненко припустив, що, можливо, дружини політиків вимагають від них літати на відпочинок за кордон.

    «Можливо вони не можуть перечити. Але я можу дозволити собі сказати, що ми не летимо, наприклад, у Монако. Бо вже остогидла ця зверхність. Та й і країна воює»,– розповів Червоненко. 

    Нагадаємо, родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро,

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