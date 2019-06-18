Колишній глава КМДА йде в Раду по мажоритарці (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЦВК зареєструвала Олександра Попова кандидатом у народні депутати Фото: Олександр Попов, Facebook

Олександр Попопв балотується як самовисуванець на одному з київських округів

Колишній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов балотується до Верховної Ради за мажоритарною системою як самовисуванець на окрузі №212 у Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 18 червня, Попов подав документи до Центральної виборчої комісії

«Київ – моє місто, живу на Дарниці і не можу мовчки спостерігати, як воно потопає в корупції і безгосподарності. Саме тому я вирішив відкинути будь-які політичні вподобання і балотуватися до Верховної Ради за мажоритарною системою як самовисуванець на 212 окрузі», - пояснив він своє рішення.

Попов обіцяє, що буде з честю представляти інтереси дарничан у парламенті.

Нагадаємо, раніше Олександр Попов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що після 2014 року присвятив себе сімейним справам та організував власний бізнес.

Як відомо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

Читайте також матеріали