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    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі

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    Причиною перепалки стало політичне минуле Червоненка - «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
    Причиною перепалки стало політичне минуле Червоненка
    Скріншот з відео

    Ведучі зуміли запобігти бійці

    Народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко влаштували конфлікт у прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

    Причиною перепалки стало політичне минуле Червоненка, на яке вказав у студії Гончаренко.

    Натомість екс-міністр підвівся з крісла і пішов у сторону нардепа. Ведучі зуміли запобігти бійці, однак обидва встигли обмінятися образами.

    «Закрий рот, перебіжчик! Зрадник. Ти просто мерзота. Гнида рідкісна! Сидить і ще й рот відкриває!», - кричав Гончаренко.

    «Козляра. Іуда! Ти зараз отримаєш! Іди в ж...» - відповів йому Червоненко.

    Окрім ведучих розбороняти Гончаренка та Червоненка кинувся нардеп Нестор Шуфрич.

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    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
    «Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі

    Нагадаємо, раніше нардеп Мосійчук в прямому ефірі влаштував бійку з проросійським політологом.

    Також народний депутат від БПП Олег Барна та представник партії «Свобода» Юрій Левченко побилися в ефірі телеканалу «Рада».

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