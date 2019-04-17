«Козляра, іуда, іди в ж...»: Червоненко та Гончаренко влаштували «дебати» в прямому ефірі
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Ведучі зуміли запобігти бійці
Народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко влаштували конфлікт у прямому ефірі телеканалу «112 Україна».
Причиною перепалки стало політичне минуле Червоненка, на яке вказав у студії Гончаренко.
Натомість екс-міністр підвівся з крісла і пішов у сторону нардепа. Ведучі зуміли запобігти бійці, однак обидва встигли обмінятися образами.
«Закрий рот, перебіжчик! Зрадник. Ти просто мерзота. Гнида рідкісна! Сидить і ще й рот відкриває!», - кричав Гончаренко.
«Козляра. Іуда! Ти зараз отримаєш! Іди в ж...» - відповів йому Червоненко.
Окрім ведучих розбороняти Гончаренка та Червоненка кинувся нардеп Нестор Шуфрич.
Нагадаємо, раніше нардеп Мосійчук в прямому ефірі влаштував бійку з проросійським політологом.
Також народний депутат від БПП Олег Барна та представник партії «Свобода» Юрій Левченко побилися в ефірі телеканалу «Рада».