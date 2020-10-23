Ляшко похвалився, як Україна перевершила Італію, Францію та Британію у боротьбі з коронавірусом



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Ляшко зазначив, що зараз по всьому світі йде значне збільшення кількості хворих на коронавірусу

На думку головного санітарного лікаря, український уряд не допустив колапсу медицини

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що Україні вдалося стримати пандемію та не допустити колапсу медицини.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, що карантинні обмеження, які були запроваджені у березні-квітні, допомогли системі охорони здоров’я підготуватися до викликів, які постали сьогодні.

«Заходи, які вживались у той період часу (навесні – «Главком»), були адекватні до ситуації, бо епідеміологи, інфекціоністи, вірусологи не знали, як поведе себе вірус. Він проявив свій епідемічний потенціал, моментально поширився на території всієї планети і ВООЗ оголосила пандемію», – нагадав Ляшко.

Крім того, санлікар похвалився тим, що Україна одна з небагатьох країн світу, де не було стрімкого збільшення випадків коронавірусної хвороби, стрімкого пікового навантаження на систему охорони здоров’я.

«Ми цілий березень щодня говорили, що карантинні обмеження – для того, щоб не було колапсу системи охорони здоров’я, щоб мали можливість підготувати її до надання допомоги хворим. Ми розтягнули в часі першу хвилю на п’ять місяців, у той час, коли в Італії – колапс системи, Франції, Іспанії – теж колапс системи, Велика Британія – ледве впоралася. Ми не робили вибір у березні-травні: до кого швидка виїжджає, кого шпиталізує і куди (порівняно із західноєвропейськими країнами, де лікарі розповідали про те, що час від часу поставав вибір, кого рятувати першим)», – пояснив Ляшко.

Також, санітарний лікар зазначив, що зараз по всьому світі йде значне збільшення кількості хворих на коронавірус.

«Зараз прийшла друга хвиля – епідеміологічна, і вона залежить від багатьох чинників: особливості циркуляції вірусу, дотримання протиепідемічних норм і ми бачимо суттєве зростання кількості випадків у всьому світі, особливо в європейських країнах», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

До слова, кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 41 млн. Іспанія стала першою країною Європи, яка нарахувала мільйон інфікованих Covid-19.