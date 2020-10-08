МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19



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МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19

Степанов зазначив, що з весни втричі збільшилася кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус

МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус через зростання кількості нових випадків зараження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19», – сказав міністр.

Він також зазначив, що з весни втричі збільшилася кількість ліжко-місць для хворих, проте зараз ситуація значно гірша, ніж на початку пандемії.

«З квітня ми збільшили кількість ліжко-місць – з 12 тисяч до 37, визначили і розробили протоколи лікування», – заявив Степанов.

Додамо, що, за даними від 7 жовтня, за кількістю виявлених упродовж доби випадків інфікування коронавірусом Covid-19 Україна посіла 7-е місце в Європі та 13-е місце у світі.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.