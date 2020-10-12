Києву не вистачає медиків: за час пандемії звільнились до 25% медперсоналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарі звільняються через низьку заробітну плату

У київських лікарнях є нестача медичних працівників. За період пандемії у столиці звільнилися 20-25% медпрацівників.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Олег Гелевей.

«Із цієї кількості 10% лікарів, інші – середній персонал. Причина – низька заробітна плата. Їх потрібно негайно повернути для ефективної боротьби з інфекцією. Ніхто з медсестер не буде боротися з коронавірусом за 10-15 тисяч», – зазначив він.

Гелевей наголосив, що центральна влада має негайно спростити закупівлі та перерозподілити кошти з інших сфер на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на закупівлю необхідного обладнання і підвищення зарплат медпрацівникам.

Також, за його словами, у столичних лікарнях для хворих на коронавірус може не вистачити кисню.

«Наразі у столиці для госпіталізації хворих на Covid-19 залучили 20 лікарень у порівнянні з сімома на початку пандемії. Туди входять і пологові будинки і дитячі лікарні, де менша заповненість хворими на пандемію. В основних опорних лікарнях заповненість сягає 90%», – повідомив Гелевей.

Раніше він заявляв, що у Києві вже починаються проблеми з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, столична влада днями виділила з резервного фонду бюджету міста 30 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків комунальних медзакладів.