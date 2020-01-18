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    Чиновника Харківської міськради викрили на розтраті майже 2 млн держкоштів

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    Чиновника Харківської міськради викрили на розтраті майже 2 млн держкоштів

    Посадовець завдав державі збитків на майже 2 млн гривень

    Правоохоронці викрили заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

    За даними правоохоронців, чиновник умисно вчинив розтрату державних коштів на користь товариства з обмеженою відповідальністю в період 2017-2019 років. Незаконними діями посадовець спричинив матеріальну шкоду майже на 2 млн гривень.

    «В ході виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд по проспекту Льва Ландау, шляхом списання зворотної суми відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчою ринкової, була спричинена значна матеріальна шкода», - розповіли в поліції.

    Як зазначається, щодо чиновника було відкрито кримінальне провадження за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

    Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

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