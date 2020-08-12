Чиновники пояснили, як діятимуть у разі підозри Covid-19 у дитячих таборах



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Дітям у таборах тепер щоденно міряють температуру

Дитину відправлять в ізолятор, якщо температура буде вищою за 37,2 градуса

У разі виникнення підозри на коронавірус у дитячому таборі, дитину ізолюватимуть та госпіталізуватимуть до лікарні. Про підозру також одразу повідомлять медиків у лікарні та батьків. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, пише УНН.

«Відповідно до пункту 10 Тимчасових рекомендацій діти, у яких в ході щоденного температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуса або ознаки респіраторних захворювань, підлягають ізоляції в ізоляторі з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків», — сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що медичний працівник закладу має викликати карету швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації дитини у визначений заклад охорони здоров’я.

«Госпіталізація дітей проводиться виключно в одномісні бокси до підтвердження або спростування діагнозу коронавірусної хвороби. У випадку лабораторного підтвердження діагнозу Covid-19 та відсутності підстав для подальшого перебування дитини у стаціонарі засновник/суб’єкт господарювання забезпечує транспортування дитини до місця самоізоляції під нагляд сімейного лікаря з дотриманням протиепідемічних заходів», — додається у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні з 1 серпня відкрилися дитячі табори, але не у всіх регіонах.

Кабінет міністрів затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.



