Уряд змінив критерії до визначення карантинних зон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У МОЗ об'єднали динаміку захворюваності та кількість випадків за 14 днів

Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів не повинен перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення

Кабінет міністрів затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

«Ми бачимо, що останні два тижні ми дуже швидко перейшли поріг тисячі захворівших за добу. І сьогодні ця кількість збільшується, вже більше 1,5 тисячі на добу ми фіксуємо кожного дня. Зростає кількість людей, які госпіталізуються», – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, треба вдосконалювати механізми, які запроваджені у державі щодо карантину. Наразі карантин в Україні тримає баланс між життям і боротьбою з коронавірусом.

«Раніше ми рівень загрози визначали за 4 показниками – кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань та динаміка зростання кількості випадків. Математично ці показники рахувалися. Ми об’єднали два показники і зараз все буде визначатися по трьох показниках – заповненість ліжок як була так і залишилася, рівень тестувань - теж важливий показник. Третій показник, який ми ввели замість двох - це кількість захворюваних в адміністративно-територіальних одиницях, які рахуються на 100 тис. населення», - додав Степанов.

За його словами, середня кількість тестувань методом ПЛР та методом ІФА повинна становити не менше ніж 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

«Показник захворюваності на коронавірус за 14 днів на 100 тис. населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності, що становить 40 виявлених випадків за 14 днів на 100 тис. населення», - сказав Степанов.

Також він додав, що якщо рівень завантаженості ліжок у медзакладах по всьому регіону 5 днів поспіль становить 50% і більше заповнюваності, то на території цього регіону встановлюється помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Якщо більше 75% - тоді червоний рівень на території всієї області.

До цього карантинні зони для регіонів визначали за чотирма показниками: завантаженість ліжок (не більше, як 50%), середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА (не менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів), коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування Covid-19 (не більше 11%) та показник динаміки зростання випадків інфікування (не більше 10%).

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.