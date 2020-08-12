Коронавірус у Києві: названо кількість тяжких хворих



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Наразі в лікарнях столиці перебуває 390 хворих на коронавірус

Кияни втомилися від карантину та розслабилися, і це помітно на статистиці захворювань. Про це сказала директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що кількість хворих останнім часом не зменшується. За минулу добу захворіло понад 180 киян.

«Дуже невтішні цифри і щодо госпіталізованих. Щодня це 50 та більше пацієнтів. Наразі в лікарнях столиці з підтвердженим діагнозом перебуває 390 хворих, і ще кілька десятків людей – з підозрою на Covid-19! А що особливо засмучує: все більше осіб потрапляє до клінік у тяжкому стані. Наприклад, за минулу добу кількість «тяжких» сягнула 67. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 35 хворих. 5 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 16 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 87 хворих», – розповіла Гінзбург.

За її словами, незважаючи на великий обсяг інформації щодо небезпеки коронавірусу, далеко не всі вчасно звертаються до лікарів.

«Ця інфекція часто буває непередбачувана у своїх проявах. Звичайно, є симптоми, що зустрічаються у більшості. Але вони зовсім необов’язкові для усіх без винятку. Тому кожен із нас має пам’ятати: у будь-якому випадку знедужання – зателефонуйте своєму лікареві та проконсультуйтеся. І докладно опишіть все, що відчуваєте, окремо зупинившись на проявах, що не притаманні вашому звичайному перебігу респіраторно-вірусних хвороб. Таким чином, вчасно розпочнете лікування і значно зменшите для себе ризики небезпечних ускладнень», – сказала Гінзбург.

Вона вкотре закликала киян не нехтувати протиепідемічними заходами:

суворо дотримуватися маскового режиму;

максимально обмежити перебування в багатолюдних місцях;

залишатися на самоізоляції, якщо перебували в контакті з людиною, в якої підтверджений Covid-19;

часто мити та обробляти антисептиком руки;

використовувати рукавички, коли доводиться торкатися поверхонь на вулицях, у транспорті, приміщеннях загального користування.

«Та головне: тільки-но помітили у себе симптоми захворювання, погіршення самопочуття, незвичні для себе зміни у стані організму – одразу телефонуйте лікарю, з яким підписано декларацію, а якщо свого лікаря у вас немає – на «гарячі лінії» найближчого амбулаторного закладу охорони здоров’я», – підсумувала вона.

Відповіді на практичні питання, пов’язані з Covid-19 (зокрема, куди звертатися, якщо не підписано декларацію з лікарем) можна отримати, зателефонувавши за номерами «гарячих ліній» найближчого до вас закладу охорони здоров’я. Номери «гарячих ліній» за посиланням.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 36230

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, два корпуси майже повністю зайняті хворими на Covid-19.