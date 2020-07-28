В Україні з 1 серпня відкриються дитячі табори, але не у всіх регіонах



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«Зелена» зона не означає скасування карантину, певні обмеження і вимоги продовжують діяти - міністр

Дитячі табори відновлять роботу в регіонах із «зеленої» та «жовтої» зон - Степанов

В Україні з 1 серпня відкриються дитячі табори в регіонах із «зеленої» та «жовтої» зон. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми ухвалили нову постанову щодо встановлення карантину на території країни, це не просто продовження карантину, відповідно змінені підходи, умови адаптивного карантину. У нас є розподіл на чотири зони : зелену, жовту, помаранчеву та червону... Коли регіон перебуває в «зеленій» чи «жовтій» зоні, дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня. А в регіонах, які перебувають в «помаранчевій» та «червоній» зоні, робота дитячих таборів буде заборонена», - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що «зелена» зона не означає скасування карантину, певні обмеження і вимоги продовжують діяти:

у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;

проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;

кінотеатри мають бути заповнені не більше, ніж на 50%; пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на сидячих місцях.

Як повідомлялося, 22 липня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідно до рішення, регіоном зі значним поширенням коронавірусу вважається такий, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить понад 10%.

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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.