Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)



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З початку року на дорогах Київщини сталося понад 7 тисяч ДТП Фото: Патрульна поліція Київської області

В результаті ДТП загинули шестеро дітей

За сім місяців 2020 року на дорогах Київської області сталося 7348 дорожньо-транспортних пригод. 1059 автопригод – з потерпілими, в яких 163 особи загинули (серед яких 6 дітей) та 1356 отримали травми.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Зростання кількості аварій з потерпілими фіксується в таких районах:

Миронівський,

Яготинський,

Переяслав-Хмельницький,

Богуславський,

Бородянський,

Згурівський,

Бориспільський.

Найпоширенішими видами автопригод залишаються:

зіткнення,

наїзд на пішохода,

наїзд на перешкоду,

перекидання,

наїзд на велосипедиста.

За січень-липень цього року на території області зареєстровано 283 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 55 таких автопригод з постраждалими.

Невтішні цифри щодо автопригод за участю дітей: 129 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 6 дітей та 149 травмовано.

«Порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху - це найбільш поширені причини аварій, які трапились протягом січня-липня 2020 року на дорогах області», - зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.