Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
В результаті ДТП загинули шестеро дітей
За сім місяців 2020 року на дорогах Київської області сталося 7348 дорожньо-транспортних пригод. 1059 автопригод – з потерпілими, в яких 163 особи загинули (серед яких 6 дітей) та 1356 отримали травми.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Зростання кількості аварій з потерпілими фіксується в таких районах:
- Миронівський,
- Яготинський,
- Переяслав-Хмельницький,
- Богуславський,
- Бородянський,
- Згурівський,
- Бориспільський.
Найпоширенішими видами автопригод залишаються:
- зіткнення,
- наїзд на пішохода,
- наїзд на перешкоду,
- перекидання,
- наїзд на велосипедиста.
За січень-липень цього року на території області зареєстровано 283 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 55 таких автопригод з постраждалими.
Невтішні цифри щодо автопригод за участю дітей: 129 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 6 дітей та 149 травмовано.
«Порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху - це найбільш поширені причини аварій, які трапились протягом січня-липня 2020 року на дорогах області», - зазначили правоохоронці.
Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.
10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.