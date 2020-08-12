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    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)

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    З початку року на дорогах Київщини сталося понад 7 тисяч ДТП - Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    З початку року на дорогах Київщини сталося понад 7 тисяч ДТП
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    В результаті ДТП загинули шестеро дітей

    За сім місяців 2020 року на дорогах Київської області сталося 7348 дорожньо-транспортних пригод. 1059 автопригод – з потерпілими, в яких 163 особи загинули (серед яких 6 дітей) та 1356 отримали травми.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Зростання кількості аварій з потерпілими фіксується в таких районах:

    • Миронівський,
    • Яготинський,
    • Переяслав-Хмельницький,
    • Богуславський,
    • Бородянський,
    • Згурівський,
    • Бориспільський.

    Найпоширенішими видами автопригод залишаються:

    • зіткнення,
    • наїзд на пішохода,
    • наїзд на перешкоду,
    • перекидання,
    • наїзд на велосипедиста.

    За січень-липень цього року на території області зареєстровано 283 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 55 таких автопригод з постраждалими.

    Невтішні цифри щодо автопригод за участю дітей: 129 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 6 дітей та 149 травмовано.

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    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)
    Статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини (фото)

    «Порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху - це найбільш поширені причини аварій, які трапились протягом січня-липня 2020 року на дорогах області», - зазначили правоохоронці.

    Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

    10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.

    Національна поліція України ДТП діти статистика смерть Київщина
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