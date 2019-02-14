Член Меджлісу прокоментував, чому окупанти оголосили його в міжнародний розшук



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«Я буду далі продовжувати боротьбу», - заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв

Барієв просить МЗС України звернути увагу на дії окупантів

Член Меджлісу кримськотатарського народу, активіст міжнародного руху #LibertaCrimea, Ескендер Барієв балотується на членство постійного форуму ООН з питань корінних народів. Тому окупанти з метою дискредитації його імені оголосили Барієва в міжнародний розшук. Такі пояснення надав сам Барієв під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Окупанти в Криму оголосили у міжнародний розшук члена Меджлісу кримськотатарського народу, активіста міжнародного руху #LibertaCrimea Ескендера Барієва. Про це стало відомо з постанови Верховного «суду» Криму від 29 січня 2019 року. Крім того, щодо нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ, а саме «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, вчинені з використанням засобів масової інформації. Постановою Київського районного «суду» Сімферополя від 24 грудня 2018 року Ескендеру Барієву обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці з моменту екстрадиції на територію РФ або з моменту затримання на території Росії.

Барієв пов’язує такі дії окупантів з тим, що окупаційна влада намагається обмежити його діяльність на міжнародному рівні, зокрема правозахисну діяльність на різних міжнародних майданчиках.

«Я буду далі продовжувати боротьбу, як на процесуальному рівні, тобто подавати касаційну скаргу до Верховного суду РФ і в міжнародні суди, так і проводити публічні ненасильницькі акції для інформування міжнародної громадськості про свавілля, що чинить російська окупаційна влада щодо корінного кримськотатарського народу», - говорить Барієв.

Окрім того Барієв заявив, що дії окупантів з оголошенням в міжнародний розшук мають на меті його дискредитацію. «Зараз я номінуюся Меджлісом кримськотатарського народу в члени постійного форуму ООН з питань корінних народів. Справа в тім, що в історії форуму з питань корінних народів, ніколи не було, щоб там був представлений кримський татарин. І не було жодного випадку, щоб там був представлений громадянин України. Завжди східний регіон старався контролювати РФ, і під виглядом представника корінних народів делегував зазвичай працівників МЗС РФ або працівників ФСБ. У мене великі шанси бути обраним на членство постійного форуму ООН з питань корінних народів. Але щоб зірвати цей шанс, РФ намагається дискредитувати моє ім’я, мовляв я – злочинець, який знаходиться в міжнародному розшуку. Це дійсно може негативно вплинути», - зазначає Барієв.

Під час прес-конференції він звернувся до МЗС України з проханням звернути увагу на дії окупантів і посприяти тому, щоб громадянин України, представник корінного народу, був задіяний у форумі з питань корінних народів з метою ведення правозахисної діяльності. І не виключив, що проти тих «судів» будуть введенні персональні санкції.

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