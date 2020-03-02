Член Нацради не підтримав переоформлення ліцензій для телеканалу «Дом»: «Не хочу голосувати за кота в мішку»



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Фото: Укрінформ

Костинський зазначив, що його думка щодо телебачення полягає в тому, щоб окремо розвивалося державне іномовлення за межами України та окремо – для тимчасово окупованих територій

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення переоформила ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення телеканалу UATV, мультимедійної платформи іномовлення України, на новий канал для окупованих територій, який отримав назву «Дім». Відповідні рішення регулятор ухвалив на позачерговому засіданні 2 березня.

За переоформлення ліцензій мовнику проголосували семеро з восьми членів Нацради, утримався при цьому Сергій Костинський. Він загалом підтримав ідею створення телеканалу для окупованих територій, але мав декілька зауважень до презентації його представників, які виступали на засідання регулятора.

«Сьогодні на екстразасіданні Національної ради я не підтримав переоформлення ліцензії державному телеканалу іномовлення UATV English – утримався в питанні фактичного створення телеканалу для тимчасово окупованих територій Дом. Так, все правильно, згідно наданих документів - Дом, а не Дім», - написав він у Facebook.

Костинський детально пояснив, чому утримався під час голосування.

«1. Не хочу голосувати за «кота в мішку»

Всі члени Національної ради, які своїм рішенням мали дати життя цьому телеканалу, не були завчасно ознайомлені з його концепцією, з контентом.

Національна рада взяла на себе відповідальність, але за що саме – незрозуміло

2. Не хочу голосувати в «турборежимі»

Проєкти рішень, за які ми мали проголосувати сьогодні о 16:00, були надіслані членам Національної ради о 15:12, тобто менш ніж за 40 хвилин до початку засідання, що є неприйнятним для ухвалення свідомого рішення

3. Вимагаю поваги до Національної ради зокрема в такі відповідальні для країни моменти

Під час екстразасідання були відсутні керівники ДП «Мультимедійної платформи іномовлення» або Міністерства культури, молоді і спорту, щоб презентувати телеканал та відповісти на запитання членів регуляторного органу

Подібні важливі рішення вимагають присутності на засіданні керівництва телеканалу, а не заступників керівників департаментів, як це було насправді», – наголосив він і додав відповідне відео.

Костинський зазначив, що його думка щодо телебачення для тимчасово окупованих територій полягає в тому, щоб: окремо розвивалося державне іномовлення за межами України та окремо розвивалося державне мовлення для тимчасово окупованих територій.

«Це є різні напрямки, різні концепції інформаційної роботи, різні завдання. Але поки що маємо те, що маємо. Розумію, для того, щоб втілювати довгострокові стратегічні, а не тактичні, візії потрібен якісний державний менеджмент. Сподіваюся, це питання недалекого майбутнього», - резюмував член Нацради.

Як повідомлялося, в Україні з 1 березня почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається «Дім».

Міністерство культури, молоді та спорту презентувало концепцію нового каналу для окупованих територій.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив розблокувати супутниковий сигнал загальнонаціональних телеканалів. Очікується, що найближчим часом найбільші телеканали запустять відкриті міжнародні версії на супутнику.

До цього міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляв, що мовлення на тимчасово окупованих територіях є пріоритетним завданням.