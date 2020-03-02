Зеленський затвердив назву телеканалу для тимчасово окупованих територій, - ЗМІ
Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом»
Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 1 або 2 березня 2020 року.Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом»
Про це «Детектору медіа» повідомили три різних джерела, наближених до міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.
За словами джерел, дизайн лого нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як «Дім» і як «Дом».
Кажуть, що назву нового каналу затверджував президент Зеленський.
Презентацію каналу проведуть в понеділок, 2 березня, о 15:00.
Раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.
Зазначимо, що основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури, а представники Офісу президента беруть участь у запуску «на рівні консультацій». Крім того, в проекті задіяні всі великі медіа-групи України.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.
Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.