Зеленський затвердив назву телеканалу для тимчасово окупованих територій, - ЗМІ



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Телевізійний канал створюється на базі UA|TV і на ньому переважатиме розважальний контент

Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом»

Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 1 або 2 березня 2020 року.Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом»

Про це «Детектору медіа» повідомили три різних джерела, наближених до міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.

За словами джерел, дизайн лого нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як «Дім» і як «Дом».

Кажуть, що назву нового каналу затверджував президент Зеленський.

Презентацію каналу проведуть в понеділок, 2 березня, о 15:00.

Раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.

Зазначимо, що основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури, а представники Офісу президента беруть участь у запуску «на рівні консультацій». Крім того, в проекті задіяні всі великі медіа-групи України.

Новий телеканал запускається на базі державного UATV, який був створений Міністерством інформаційної політики у 2015 році для трансляції закордоном. З середини січня він припинив трансляцію у прямому ефірі, замість цього показуючи програми у запису.