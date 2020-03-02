  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський затвердив назву телеканалу для тимчасово окупованих територій, - ЗМІ

    • Розсилка
    Телевізійний канал створюється на базі UA|TV і на ньому переважатиме розважальний контент - Зеленський затвердив назву телеканалу для тимчасово окупованих територій, - ЗМІ
    Телевізійний канал створюється на базі UA|TV і на ньому переважатиме розважальний контент

    Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом»

    Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 1 або 2 березня 2020 року.Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом»

    Про це «Детектору медіа» повідомили три різних джерела, наближених до міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.

    За словами джерел, дизайн лого нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як «Дім» і як «Дом».

    Кажуть, що назву нового каналу затверджував президент Зеленський.

    Презентацію каналу проведуть в понеділок, 2 березня, о 15:00.

    Раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.

    Зазначимо, що основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури, а представники Офісу президента беруть участь у запуску «на рівні консультацій». Крім того, в проекті задіяні всі великі медіа-групи України.

    Новий телеканал запускається на базі державного UATV, який був створений Міністерством інформаційної політики у 2015 році для трансляції закордоном. З середини січня він припинив трансляцію у прямому ефірі, замість цього показуючи програми у запису.

    Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

    Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

     Читайте також: 

    Донбас телебачення мова окуповані території президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ