Міністерство культури, молоді та спорту презентує концепцію нового каналу для окупованих територій

Влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами

Міністерство культури, молоді та спорту України у понеділок презентує концепцію нового телеканалу для тимчасово окупованих територій.

Участь у презентації беруть: в.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська, перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.

Зазначимо, що основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури, а представники Офісу президента беруть участь у запуску «на рівні консультацій». Крім того, в проєкті задіяні всі великі медіа-групи України.

Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься «Дім» / «Дом».

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UATV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доправити за три місяці.

Нагадаємо, з 13 січня зупинена робота низки редакцій телеканалу UATV, також відомого як державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України». Раніше в Міністерстві культури, молоді та спорту вирішили створити на його базі російськомовний телеканал для мовлення на тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.