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    Членів фракції «Слуги народу» можуть перевірити на поліграфі, - депутатка Кравчук

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    Євгенія Кравчук з Дмитром Разумковим - Членів фракції «Слуги народу» можуть перевірити на поліграфі, - депутатка Кравчук
    Євгенія Кравчук з Дмитром Разумковим
    Фото: facebook.com

    Депутатка зазначила, що керівництво «Слуги народу» зустрінеться з однопартійцями - членами комітету з питань фінансів, податкової та митної політики для вислуховування їхніх позицій

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук допускає перевірку членів фракції парламенту на поліграфі (детекторі брехні). Про це вона повідомила у Facebook.

    «Остаточне рішення щодо використання поліграфа буде прийнято після консультацій із психологами і криміналістами. Ми маємо розуміти, чи можливе коректне використання такого обладнання в цій ситуації», - написала Кравчук.

    Депутатка зазначила, що керівництво «Слуги народу» зустрінеться з однопартійцями - членами комітету з питань фінансів, податкової та митної політики для вислуховування їхніх позицій.

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    «Що стосується скандалу, в який потрапив В’ячеслав Медяник, то тут своє слово має сказати Генеральна прокуратура, яка вже пообіцяла провести відповідну перевірку. Аналізувати потрібно факти, а не здогадки. Але якщо провина когось із народних депутатів від «Слуги Народу» буде доведена – вони обов’язково понесуть відповідальність", - резюмувала Євгенія Кравчук.

    Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

    До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

    Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

    При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

    Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.

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