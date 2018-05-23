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    Чоловік у Маріуполі стріляв з гранатомета по дитячій амбулаторії

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    Чоловік у Маріуполі стріляв з гранатомета по дитячій амбулаторії

    Чоловік пояснив поліції, що знайшов гранатомет в покинутому будинку і «вирішив перевірити, як він працює»

    У Маріуполі чоловік вистрілив з гранатомета та потрапив у вікно дитячої амбулаторії. Ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє сайт міста 0629 з посиланням на поліцію Донецької області.

    Інцидент стався о 6-й ранку 23 травня. У поліції повідомили, що вони затримали психічно-нездорового місцевого, який вистрілив з РПГ у повітря.

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    Чоловік у Маріуполі стріляв з гранатомета по дитячій амбулаторії
    Чоловік у Маріуполі стріляв з гранатомета по дитячій амбулаторії

    Сам чоловік пояснив поліції, що знайшов гранатомет в покинутому будинку і «вирішив перевірити, як він працює». Коли побачив, що пошкодив пострілом вікно амбулаторії — самостійно звернувся до правоохоронців.

    «Чоловік перебуває на обліку і має психіатричне захворювання. Слідчі дії тривають», — повідомили в прес-службі поліції.

    За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю). Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

     

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