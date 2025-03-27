Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ

За даними розслідувачів, у втечі Комарницького брали участь семеро людей

Співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ посприяли втечі за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Він доїхав до кордону прикриття у вигляді авто із табличкою «200», яким зазвичай перевозять полеглих українських бійців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Української правди».

За даними ЗМІ, у втечі Комарницького брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат.

Тим часом СБУ заявила, що люди, які мали відповідні посвідчення, на момент протиправних дій не мали відношення до СБУ. Нібито їх було позбавлено статусу позаштатних працівників за тиждень до втечі Комарницького.

Товариш Комарницького Юрій Довгаленко розповів, що організовував законспірований виїзд ексдепутат з Києва до українського кордону.

«Крім того, коли ми забрали Комарницького Д.С. та почали рух у напрямку м. Хуст, останній повідомив нам, що до м. Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою «200» під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача «Тойота Ленд Крузер 200», полягала в тому щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких - повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ. Рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, «Тойота Ленд Крузер 200» їхала попереду від нас на відстані близько 30 км, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для «перестраховки», з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів», – каже він.

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали «смотрящим» за Києвом.

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок з подальшою реєстрацією на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Далі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості. За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам».

10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук. Тим часом фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти.

Згодом стало відомо, що на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» Комарницький перебував в Україні, але згодом втік за кордон.

До слова, з Нацполіції звільнили двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, а також керівника територіального управління