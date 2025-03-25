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РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
РФ: «Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі»
фото з відкритих джерел

«Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати»

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор «не вважає за можливе» передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні. Як передає «Главком», про це повідомило МЗС РФ.

«Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі», – йдеться у заяві.

У російському відомстві вважають, що всі співробітники Запорізької АЕС є громадянами Росії, і тому з їхніми життями не можна грати. Також у РФ згадали і Збройні сили України та їх нібито «звірства».

«Спільна експлуатація станції з будь-якою державою неприпустима», – сказано у заяві.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів. Назву видання не вказує, однак стає зрозуміло, що йдеться про Запорізьку АЕС.

До слова, угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

Також Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції. 

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Теги: росія Запорізька АЕС

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