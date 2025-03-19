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Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit

Сім панельних дискусій, офлайн-нетворкінг у колі понад 500 професіоналів та церемонія нагородження найкращих керівників України

11 квітня 2025 року бізнес-спільнота України збереться у Києві на Business Wisdom Summit, який влаштовує лідер ділового контенту Delo.ua. Топменеджери Terwin, Novus, Sense Bank, Kormotech, Starlight Media та ще тридцяти компаній обговорять, як трансформується український бізнес, які тренди визначатимуть ринок у 2025-му і з власного досвіду розкажуть, як вижити, рости та перемагати. 

У програмі саміту: 7 панельних дискусій, офлайн-нетворкінг у колі понад 500 професіоналів та церемонія нагородження найкращих керівників України за їхній внесок у розвиток бізнесу за версією «Топ-100. Рейтинги найбільших». 

Дізнатися більше: https://bws.delo.ua/ 

Саміт відбудеться під гаслом «Дієві стратегії лідерів» із ключовими тематиками: 

  • Будуймо українське. Як збільшити мультиплікатор України, щоб досягти 1 трлн доларів ВВП?
  • Recovery: інвестиції у відновлення України. Як створити умови для ефективного залучення інвестицій, усунення бар’єрів та захисту капіталу?
  • Експансія та євроінтеграція. Як українському бізнесу масштабуватися в умовах зростання тарифів та жорсткого кадрового голоду?
  • Ціна лідерства в країні, де вже багато років триває війна за незалежність. Чому українські підприємці продовжують свою справу в умовах, коли ризики зашкалюють?
  • Українські виробники зброї. Як розширити ринки збуту для української військової техніки та зняти обмеження на експорт? 
  • Фінансування бізнесу в Україні. Який спосіб зменшення фінансових ризиків працює найкраще у нинішніх умовах?
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit фото 1

Досвідом поділяться:

  • Руслан Шостак, президент корпорації Terwin, співвласник Eva, Varus;
  • Олександр Богуцький, СЕО медіакомпанії Starlight Media;
  • Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Мауро Лонгобардо, генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
  • Володимир Лавренчук, регіональний директор Neqsol Holding Ukraine;
  • Сергій Черненко, голова правління Пумб;
  • Василь Яцишин, директор з управління масмаркет-брендами Kormotech;
  • Ярослав Філімонов, співвласник і СЕО компанії Kvertus;
  • Марк Петкевич, генеральний директор мережі супермаркетів Novus;
  • Лариса Бондарєва, заступниця голови правління Raiffeisen Bank;
  • Масі Найєм, засновник ГО «Принцип» та юридичної компанії «Міллер»;
  • Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу СК Інго.
  • Генеральний партнер: Terwin
  • Генеральний інформаційний партнер: Starlight Media
  • Головний партнер: Sense Bank

Приєднуйтесь до Business Wisdom Summit 2025, аби зміцнити лідерські позиції вашої компанії!

Драфт

11 квітня на Business Wisdom Summit 2025 управлінці Ingo, ПУМБ, Miller, Brave1 та експерти з різних галузей поділяться інноваційними рішеннями та ефективними стратегіями розвитку бізнесу в умовах змін. Саміт стане місцем активного обміну досвідом для понад 700 представників підприємницької спільноти.

Це унікальна можливість віднайти рішення для ключових бізнес-викликів, обмінятися досвідом з лідерами галузі під час особистих зустрічей та розпочати нові партнерські стосунки.

Учасники дізнаються:  

  • Як українському бізнесу вийти на глобальні ринки та залучити інвестиції.  
  • Як адаптуватися до нових регуляторних вимог і співпрацювати з державою.  
  • Які стратегії допоможуть забезпечити фінансову стійкість у кризових умовах.  
  • Як цифрова трансформація підвищує ефективність управління.  
  • Які можливості та ризики супроводжують фінансування бізнесу.  
  • Як розвивати miltech та інші перспективні галузі для експорту.
Теги: економіка фінансування ринок інвестиції бізнес

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