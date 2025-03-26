Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин

Громадянам слід вийти з укриття

О 21:05 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. О 21:30 було оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У ніч на 23 березня здійснив чергову атаку на столицю. У декількох районах столиці впали уламки російських безпілотників, що спричинили пожежі.

У Дніпровському районі загинула жінка внаслідок атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атку загинула людина.

У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.

Нагадаємо, що триває 1127-й день війни.