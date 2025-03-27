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Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Тривалість заборони може відрізнятися залежно від регіону
фото з відкритих джерел

З 1 квітня 2025 року розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби

Навесні у водоймах починається нерест риби, тому у квітні 2025 у рибогосподарських водних об’єктів України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Нерест – один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.

Що можна і не можна робити під час нересту

Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

Водночас під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

Де і коли заборонено ловити рибу в Україні

Діятиме заборона на вилов риби переважно з 1 квітня 2025 року. На Дніпровському водосховищі заборона розпочнеться з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському – 8 квітня.

Заборона добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах під час нересту зазвичай триває з 1 квітня по 30 червня, однак тривалість цього періоду може відрізнятися, залежно від регіону. Зокрема, згідно із наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України обмеження вилову риби у водних об'єктах виглядатимуть так:

Заборона в річках:

  • р. Дунай – заборона діє 45 діб на придатковій системі української ділянки ріки, на 60 діб – включаючи озеро Сасик.
  • р. Дністер у межах Одеської області та в плавневих озерах – з 15 квітня до 15 червня. 
  • р. Дністер з усіма притоками – з 1 квітня до 10 червня.
  • р. Дніпро – від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору колишньої Каховської ГЕС із притокою Інгулець від гирла до с. Велика Олександрівка – з 10 квітня до 15 червня.
  • р. Південний Буг від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове – з 5 квітня до 25 травня.
  • р. Інгул від гирла до північної межі с. Розанівка – з 1 квітня до 30 червня.
  • у річках, притоках і озерах Закарпатської області – з 25 березня до 15 травня.
  • у всіх інших річках та їх кореневих водах – з 1 квітня до 20 травня, а в придаткових – з 1 квітня до 30 червня.

Заборона в лиманах:

  • у Дніпровському, Бузькому і Березанському лимані – з 5 квітня до 5 червня.
  • у Тилігульському, Григоріївському (Малому Аджаликському), Дофінівському (Великому Аджаликському), Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловських – з 1 травня до 15 червня.
  • у Хаджибейському – з 15 квітня до 15 червня.
  • у Дністровському з прилеглими плавнями – з 15 квітня до 31 липня.
  • у Дніпровському по всій акваторії – з 5 квітня до 5 червня, а на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу – у півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему – до 15 червня.
  • в озерах і гирлах лиманів, які з’єднують озера і лимани з морем, і перед гирлами з боку моря та лиманів – на відстані 500 м в обидва боки від гирла – з 1 квітня до 31 серпня.

Заборона у водосховищах і озерах:

  • у Кучурганському водосховищі та всіх придністровських озерах – з 15 квітня до 15 червня.
  • у всіх водосховищах, а також в озерах Волинської і Рівненської областей – з 1 квітня до 10 червня.

Заборона в інших водоймах: 

  • у всіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, не вказаних вище – з 1 квітня до 30 червня.
  • у всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим – з 1 квітня до 31 травня.
  • Басейн Азовського моря – на період нересту в усіх річках з їх придатковими системами – з 1 квітня до 31 травня (на щуки – з 15 лютого до 31 березня).

Покарання за порушення

За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. 

За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Нагадаємо, в уряді планують у декілька разів збільшити штрафи за незаконне рибальство. Вважається, що це допоможе збільшити державний бюджет та зберегти рибу. Відповідний проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

До слова, починаючи із 19 жовтня 2023 року в Україні розпочала роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (еРиба).

Теги: екологія річка водойма штраф рибальство

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