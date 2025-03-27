Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною»

Посадовці Вінницького ТЦК побили і намагалися задушити чоловіка. Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів. Росія готує новий наступ на дві області України. У Іспанії знайдений мертвим зниклий безвісти український підліток. Окупанти атакували центр Херсона: є загиблі та поранені.

Окупанти атакували центр Херсона: є загиблі та поранені

Війська РФ завдали удару по центру Херсона. Відомо про двох загиблих та поранених. Як передає «Главком», про це повідомляють начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Обстріл обірвав життя 55-річної жінки, а 56-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Унаслідок удару в Херсоні частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці. Російські окупанти завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів.

Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів

У Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих». Зеленський сказав, що «всі розуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру», додавши, що робота над гарантіями безпеки для України буде продовжена «у найближчі тижні та дні».

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною». «Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути (мир – ред.), грає в ігри, і ми повинні бути абсолютно чіткими щодо цього», – сказав британський прем’єр.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями до України вирушить франко-британська делегація, щоб обговорити майбутній «вигляд української армії» та потенційну миротворчу місію.

Росія готує новий наступ на дві області України

Російський диктатор Володимир Путін готується до весняного наступу на Харківську та Сумську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Figaro.

«Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін намагається виграти час і готує новий наступ», – розповів український лідер.

Посадовці Вінницького ТЦК побили і намагалися задушити чоловіка. ДБР оголосило підозру

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОМ ТЦК та СП) та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

Так, 12 вересня 2024 року до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити», – повідомляють правоохоронці.

У Іспанії знайдений мертвим зниклий безвісти український підліток

В іспанському місті Бадахос поліція знайшла мертвим 13-річного українця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на el Diario.

За інформацією правоохоронців, у минулу неділю, 23 березня, ввечері підліток пішов на прогулянку і зник безвісти. Як з’ясувалося, він не брав з собою ані грошей, ані документів, ані навіть теплого одягу. Наступного дня, 24 березня, поліція знайшла тіло хлопця в парку Бадахоса.