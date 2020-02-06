Чоловік вимагав $5 тис. за посаду в СБУ



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Громадянина, який видавав себе за співробітника СБУ, викрито на отриманні $5 тис. неправомірної вигоди

На Львівщині викрили чоловіка, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України, і отримав $5 тис. хабара за призначення на посаду в СБУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону, слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, спільно з оперативними співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ під час отримання хабара викрито громадянина, який видавав себе за працівника СБУ», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вказана особа діяла у змові зі співробітником СБУ, отримала $5 тис. за вирішення питання щодо призначення громадянина на посаду до СБУ.

«На даний час у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання вказаної особи, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні.