  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чоловік вимагав $5 тис. за посаду в СБУ

    • Розсилка
    Чоловік вимагав $5 тис. за посаду в СБУ
    Ілюстративне фото

    Громадянина, який видавав себе за співробітника СБУ, викрито на отриманні $5 тис. неправомірної вигоди

    На Львівщині викрили чоловіка, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України, і отримав $5 тис. хабара за призначення на посаду в СБУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

    «За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону, слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, спільно з оперативними співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ під час отримання хабара викрито громадянина, який видавав себе за працівника СБУ», — йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, вказана особа діяла у змові зі співробітником СБУ, отримала $5 тис. за вирішення питання щодо призначення громадянина на посаду до СБУ.

    «На даний час у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання вказаної особи, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні.

    СБУ Офіс Генерального прокурора чоловік Офіс генпрокурора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ