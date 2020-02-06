«Плівки Гончарука»: які докази має СБУ в справі «1+1»

В установці підслуховуючих пристроїв підозрюються співробітники Управління державної охорони

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Улики СБУ по делу «1+1». Итак, что удалось узнать по самому резонансному скандалу на данный момент? Главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров («каминный зал») премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала «1+1». В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.

Что есть на данный момент в руках следствия? Какие зацепки дали основания для расследования?

По данным источников Цензор.Нет, близких к Офису президента, впервые аудиофайл выложен на анонимном телегам-канале «Штабной», созданном 25 ноября 2019-го года. Первым прорекламировал этот телеграм-канал, по данным следователей, журналист «1+1» Евгений Плинский, 27 ноября 2019-го.

Согласно анализу EXIF-метаданных, аудиофайл был смонтирован на компьютере «Макинтош», владельцем которого судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин.

Это совпало с данными журналиста «1+1» Евгения Куксина.

Резервный канал управления телеграм-каналом «Штабной» якобы связан с Александром Низовцевым, который знаком с Куксиным.

Удастся ли доказать такое абсолютно виртуальное дело, будут ли найдены какие-то прямые улики против журналистов - пока неизвестно.

Ситуация беспрецедентная для следствия. Посмотрим.

В установке подслушивающих устройств, по данным Цензор.Нет, подозреваются сотрудники Управления государственной охраны. Но там пока никто не задержан, обыски не проводятся. Версия, что запись велась на телефон, на данный момент не является основной.

Посмотрим, какие улики будут выложены на суде, какие будут аргументы защиты. Учитывая, что подозреваются журналисты, и кто является владельцем телеканала, резонанс будет максимальный.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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