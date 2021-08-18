Чому «вакцинований» Ізраїль накрила нова хвиля пандемії? Експерт дав пояснення

«Ізраїль вакцинувався лише на 60%»

Не схоже, що в Ізраїлі хворіють щеплені люди. Там вакцинували 60% населення. Водночас немає однозначних доказів, що потрібно щеплювати громадян третьою дозою вакцини, як це відбувається в Ізраїлі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Водночас Ковтонюк пояснив, чому ми спостерігаємо спалах у взірцевому з точки зору вакцинації Ізраїлі.

«У кожної країни є поріг, на якому ентузіазм людей, мотивація щеплюватися та можливості уряду переконати закінчуються. До того ж скрізь є певний відсоток людей, які мають антивакцинальні погляди. У різних країн цей поріг різний. На жаль, в Україні він досить низький. Якщо говорити про Ізраїль, то не схоже, що там хворіють щеплені люди», – переконаний експерт.

Також Ковтонюк прокоментував інформацію, що в Ізраїлі з 1 серпня почали вакцинувати від Covid-19 третьою дозою людей старше 60 років. «Немає однозначних доказів, що вона потрібна. Про це ще рано говорити», – сказав він.

Ковтонюк підкреслив, що через якийсь невеликий відсоток нещеплених, буквально до 10%, Ізраїль не досяг колективного імунітету.

«Зауважте, спалах у США, Британії, Іспанії відрізняється від спалаху у Росії. Скрізь крива захворюваності велика, однак у країнах з високим рівнем вакцинації дуже низький рівень шпиталізацій та смертності. Натомість у РФ ці показники високі. У названих мною країнах, на відміну від РФ, хворіє в основному молодь і діти. Чому? Бо вони нещеплені. Натомість люди похилого віку та особи із хронічними захворюваннями охоплені вакцинацією майже на 100%. Серед них поширення захворюваності невисоке і відсоток госпіталізацій невисокий. Тому вакцинуватися треба, це єдина вірна стратегія захисту від Covid-19», – наголосив він.

Також Ковтонюк зізнався, що його дратує риторика МОЗу про те, що всім варто заспокоїтися через нарощення темпів вакцинації.

«Нам не варто розслаблятися. Я визнаю наші нинішні успіхи у вакцинальній кампанії, ми справді молодці. Водночас мене дратує риторика МОЗу про те, що всім варто заспокоїтися, бо у нас все чудово, населення щеплюється повним ходом, до того ж якась його частина перехворіла і здобула імунітет таким чином. Подивіться, який потужний спалах у Сполучених Штатах, де перехворіло найбільше людей у відсотковому співвідношенні і де вакциновано понад 50% населення», – застеріг чиновник.

Нагадаємо, із 8 серпня в Ізраїлі посилили обмеження, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу «Дельта». Всі приїжджі в Ізраїль обов’язково повинні проходити карантин. Самоізоляція необхідна для всіх, навіть якщо людина отримала сертифікат про вакцинацію.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.