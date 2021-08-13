Вакцинація від Covid-19: ніякої демократії тут бути не може
Роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, повинні виконувати лише вакциновані співробітники
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Этот нарід доведет меня до социопатии и мизантропии.
Вчера предприняла небольшую вылазку из своего социального пузыря и сразу же наткнулась на антипрививочников. У меня после общения с ними аж давление поднялось.
Так вот! Я за самые жесткие меры.
Мне очень нравится позиция Филатова – или увольняйся, или делай каждую неделю ПЦР тест за свои деньги. Как в Нью-Йорке.
По моему глубокому убеждению, работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, должны выполнять вакцинированые сотрудники. Вакцинация должна быть обязательна для медиков, учителей, водителей общественного транспорта, сотрудников сферы услуг и общественного питания.
И никакой демократии тут быть не может. Иначе мы не выкарабкаемся из этой ковидной ямы никогда.
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К слову, во Франции с с 9 августа не пускают без прививки в поезд и самолет, в магазин и кафе. Вы сможете выпить кофе на террасе или зайти в маленькую лавочку, но зайти в большой торговый цент ли ресторан – ніт.
Да, там есть протесты.
Но большинство французов одобряют расширение действия «санитарных пропусков» .
Джерело: блог Олени Яхно