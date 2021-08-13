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    Думки вголос

    Вакцинація від Covid-19: ніякої демократії тут бути не може

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    Вакцинація має бути обов'язковою для медиків, вчителів, водіїв громадського транспорту, працівників сфери послуг і громадського харчування - Вакцинація від Covid-19: ніякої демократії тут бути не може
    Вакцинація має бути обов'язковою для медиків, вчителів, водіїв громадського транспорту, працівників сфери послуг і громадського харчування

    Роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, повинні виконувати лише вакциновані співробітники

    Мовою оригіналу

    Этот нарід доведет меня до социопатии и мизантропии.

    Вчера предприняла небольшую вылазку из своего социального пузыря и сразу же наткнулась на антипрививочников. У меня после общения с ними аж давление поднялось.

    Так вот! Я за самые жесткие меры.

    Мне очень нравится позиция Филатова – или увольняйся, или делай каждую неделю ПЦР тест за свои деньги. Как в Нью-Йорке.

    По моему глубокому убеждению, работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, должны выполнять вакцинированые сотрудники. Вакцинация должна быть обязательна для медиков, учителей, водителей общественного транспорта, сотрудников сферы услуг и общественного питания.

    И никакой демократии тут быть не может. Иначе мы не выкарабкаемся из этой ковидной ямы никогда.

    ****

    К слову, во Франции с с 9 августа не пускают без прививки в поезд и самолет, в магазин и кафе. Вы сможете выпить кофе на террасе или зайти в маленькую лавочку, но зайти в большой торговый цент ли ресторан – ніт.

    Да, там есть протесты.

    Но большинство французов одобряют расширение действия «санитарных пропусков» .

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Франція вакцинація коронавірус
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    Вакцинація від Covid-19: ніякої демократії тут бути не може