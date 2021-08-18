Невакцинований – сиди вдома. Ізраїль запровадив жорсткі пандемічні правила (список)

Там, де немає можливості застосувати «зелений стандарт», буде діяти «фіолетовий стандарт»

Урядова комісія з боротьби з коронавіруом в Ізраїлі затвердила нові обмеження в країні через ситуацію з пандемією

В Ізраїлі від 18 серпня починають діяти нові обмеження «зелений стандарт» в розширеному форматі через ситуацію з пандемією. Обмеження введені в додаток до тих, що вже діють з 8 серпня, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Там, де немає можливості застосувати «зелений стандарт» (мається на увазі допуск в конкретне місце тільки щеплених, тих, хто видужав або зробив аналіз і отримав негативний результат), буде діяти «фіолетовий стандарт» (мається на увазі обмеження кількості людей, присутніх одночасно в певному місці).

Дебати через нові правила тривали до останньої хвилини. Зокрема, пропонувалося виключити басейни, заповідники і парки з «зеленого стандарту» і перевести в «фіолетовий стандарт». У результаті басейни залишилися в зеленому стандарті, а парки і заповідники відійшли до фіолетового.

Де буде діяти «зелений стандарт»

Культурні і спортивні заходи;

Конференції та виставки;

Готелі;

Тренажерні зали, басейни, кантрі-клаби;

Молитовні будинки на більш ніж 50 осіб;

Зали урочистостей;

Ресторани, бари, їдальні та кафе;

Музеї та бібліотеки;

Вищі навчальні заклади.

Документи, що підтверджують відповідність зеленому стандарту

Сертифікат про проходження вакцинації;

Довідка одужання після захворювання коронавірусом;

Аналіз на коронавірус з негативним результатом.

Вікові критерії для зеленого стандарту

0-3 роки: обмежень на відвідування немає, не потрібно пред'являти жодних документів;

3-12 років: необхідна довідка про негативний результат тесту на коронавірус (аналіз субсидується державою);

12 років і старше: потрібно аналогічна довідка, однак за аналіз необхідно заплатити самостійно.

Як оформити свідоцтво про відповідність зеленому стандарту

Єдиним органом, уповноваженим видавати подібні сертифікати, є міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Лікарняні каси таких повноважень не мають. Оформити так званий зелений паспорт можна за допомогою програми «Рамзор» ( «Світлофор»), яке є і російською мовою.

Пред'являти документ слід спільно з посвідченням особи або водійськими правами.

Неповнолітні, які не мають посвідчення особи, зможуть пред'явити посвідчення особи батьків (або його копію, включно з вкладкою – сефах).

Як дізнатися, що об'єкт працює по «зеленому стандарту»

Зрозуміти це допоможе оголошення на вході (а також відповідна відмітка на сайті закладу).

Обмеження зборів на приватних або домашніх заходах

До 100 осіб на відкритому просторі;

До 50 осіб в приміщенні.

Обмеження на збори в залах урочистостей До 500 осіб на відкритому просторі;

До 400 осіб в приміщенні. На додаток до кількісних обмежень: збори не повинні перевищувати 75% від максимальної заповнюваності приміщення. Обмеження на масових заходах (де немає посадочних місць): До 1000 осіб в приміщенні;

До 5000 осіб на відкритому просторі. Місця, де під відповідальність власника бізнесу буде діяти «фіолетовий стандарт» за формулою одна людина на сім квадратних метрів Торгові центри;

Магазини (за винятком магазинів площею менше 100 квадратних метрів, де фіолетовий стандарт діяти не буде);

Установи з надання послуг з прийомом відвідувачів. Власники місць, на які поширюється «фіолетовий стандарт», зобов'язані вивісити біля входу плакат з поясненнями правил і призначати чергового, що стежить за дотриманням правил. Носіть маски обов'язково для всіх в наступних умовах У всіх закритих просторах, крім місця проживання;

На зборах більше 100 чоловік на відкритому просторі.

З 8 серпня в Ізраїлі посилили обмеження, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу Дельта. Всі приїжджі в Ізраїль обов’язково повинні проходити карантин. Самоізоляція необхідна для всіх, навіть якщо людина отримала сертифікат про вакцинацію. Період ізоляції може тривати сім днів замість десяти, однак за умови негативного тесту на Covid-19.

Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.