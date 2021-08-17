Спалах Covid-19 у «Молодій гвардії» в Одесі: лікарі фіксують ускладнення у дітей

У дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу

У дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу

У трьох дітей після госпіталізації виявили бронхіт

У трьох з чотирьох госпіталізованих вихованців дитячого табору «Молода гвардія», де зафіксували спалах коронавірусу, діагностували ускладнення від хвороби. Про це повідомила директорка міської дитячої лікарні №3 Олена Артьомова.

За її словами, у трьох дітей після госпіталізації виявили бронхіт. Четверта дитина має легший перебіг хвороби, повідомляє «Суспільне».

«У дітей була клініко-респіраторна інфекція, підвищення температури, кашель, головний біль, ознаки нездужання. Їх госпіталізували до ковідного відділення, діагноз підтвердили», – зазначила лікарка.

Як розповів журналістам заступник директора дитячого центру «Молода гвардія» Василь Бездень, наразі за іншими дітьми, у яких експрес-тести підтвердили інфікування коронавірусом, слідкують медики.

«Стан дітей задовільний. усі перебувають у задовільному стані під наглядом наших медичних працівників. Температури немає. На ранок 17 серпня було лише п’ятеро людей з температурою 37,2-37,6», – запевнив Бездень.

ЗМІ повторно звернулися за коментарем до головного санітарного лікаря області Віталія Гончарова. За його словами, кількість інфікованих дітей зросла до 45. Наразі в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, який очолює Гончаров, планують вибірково перевірити вихованців на захворювання Дельта-штамом Cоvid-19.

Напередодні у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі зафіксували спалах захворювання на Cоvid-19. Експрес-тести підтвердили хворобу у понад 40 дітей.

Наразі заклад закрили на карантин. Діти, у яких виявили коронавірус, перебувають під наглядом медиків та ізольовані від решти вихованців центру. Через спалах хвороби поліція відкрила кримінальну справу.