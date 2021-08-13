Росія другий день поспіль б’є антирекорди смертності від коронавірусу

Найбільша кількість смертей була зареєстрована в Москві – 59

За минулу добу, 12 серпня, від коронавірусу померли 815 росіян, це новий антирекорд. 11 серпня кількість летальних випадків складала 808. Про це пише «Интерфакс».

Зазначається, що 12 серпня в Росії виявили 22 277 випадків захворювання на Covid-19. Водночас, більше 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби.

Найбільша кількість смертей була зареєстрована в Москві – 59. Також 42 людини померли у Санкт-Петербурзі та 22 у Краснодарському краї.

Нагадаємо, 11 серпня Росія побила власний антирекорд смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків.

Натомість фахівці-демографи ставлять під сумнів офіційні показники смертності від Covid-19 у Росії. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч від початку пандемії.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець.

До слова, в Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою».

Також цього тижня на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта». А на Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.