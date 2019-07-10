Партії Вакарчука і Смешка можуть не потрапити в Раду – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Прохідний бар’єр долають тільки чотири політсили. «Голосу» та «Силі і честь» не вистачає менше 1%

Партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» долають прохідний бар'єр до Верховної Ради. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Серед українців, які визначилися, 48,5% готові проголосувати за «Слугу народу», 14,1% за «Опозиційну платформу - За життя», 9, 2% за «Європейську солідарність», 6,2% за «Батьківщину».

Шанси подолати 5%-вий бар’єр є також у партій «Голос» (4,4%) та «Сила і честь» (4,1%).

За «Опозиційний блок» проголосували б 2,5% українців, що визначилися з вибором, за Радикальну партію Олега Ляшка 2,4%, в «Української стратегії Гройсмана» 2,3% голосів, у «Громадянської позиції» 1,8% голосів, партії «Свобода» віддали перевагу 1,6% опитаних, Партії Шарія - 1,6%, «Самопомочі» - 0,7%, Аграрній партії - 0,1%.

Дані на 7 липня 2019

На момент формування анкети не був відомий повний список зареєстрованих партій, тому в списку, який пропонувався респонденту, не вистачає кількох партій (зокрема партії Саакашвілі та партії Шарія), хоча респондент мав можливість зазначити і партію не зі списку.

Опитування проводилося з 25 червня до 7 липня 2019 року. Методом інтерв'ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося на територіях, які контролює українська влада.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.