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    Чубаров пояснив, як затримання Навального пов'язане з війною в Україні

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    Навального затримали увечері 17 січня&nbsp; - Чубаров пояснив, як затримання Навального пов'язане з війною в Україні
    Навального затримали увечері 17 січня 
    Фото: Илья Яшин/Twitter

    Чубаров закликав світ ввести ембарго на російські енергоносії

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пояснив, що арешт російського опозиційного політика Олексія Навального є наслідком російської агресії в Україні. 

    «Гоніння путінського режиму проти російських опозиційних політиків і безпрецедентне обмеження прав і свобод людини в Російської Федерації, є прямим наслідком безкарності політичного та військового керівництва РФ за розв’язану ним війну проти України, яка привела до незаконної окупації Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей, вбивства понад 13 тисяч і пораненню 27 тисяч осіб», – написав Чубаров на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Він додав, що кожен відповідальний політик, який представляє міжнародну організацію або парламент своєї країни, не може не усвідомлювати рівень загрози з боку РФ, що нависла над світом загалом і над його країною зокрема.

    «Хочете уникнути прямої російської агресії проти своїх країн і народів? Насамперед допоможіть Україні звільнити окуповані РФ території та відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно-визнаних кордонів, включаючи Крим. По-друге, зважтесь нарешті на введення ембарго на російські енергоносії, що змусить Росію повернутися в рамки міжнародного права», – розповів він.

    Рефат Чубаров підкреслив, що захист Олексія Навального та інших опозиціонерів від репресій Кремля має відбуватися одночасно з вимогою звільнити 129 кримських політв’язнів, а також сотень заручників, які утримуються у катівнях ОРДЛО.

    Також Чубаров додав, що голова Європейської Ради Шарль Мішель, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Боррель Жозеп, а також глави зовнішньополітичних міністерств і відомств США, Канади, Латвії, Литви, Естонії засудили затримання владою Росії Олексія Навального й зажадали його негайного звільнення.

    Очікується, що сьогодні, 18 січня, на сесії Європейського Парламенту, а також 25 січня 2021 року на рівні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, буде обговорюватися затримання Навального.

    Нагадаємо, увечері 17 січня Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». У Держдепі США та Міністерстві закордонних справ Канади вже закликали Росію звільнити опозиціонера.

    Теги: Росія Рефат Чубаров Путін Олексій Навальний
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