У Держдепі США та МЗС Канади закликали РФ звільнити Навального

Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво»

США рішуче засуджують рішення Росії заарештувати Олексія Навального

У Держдепі США та Міністерстві закордонних справ Канади закликали Росію звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого затримали після повернення в Москву.

Про це повідомляє DW.

«США рішуче засуджують рішення Росії заарештувати Олексія Навального. Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо, що його затримання є останнім в серії спроб змусити замовкнути Навального. Ми вимагаємо його негайного та беззастережного звільнення», – заявив глава Держдепу Майк Помпео.

У свою чергу, глава МЗС Канади Марк Гарно назвав неприйнятним затримання Навального, закликавши владу РФ звільнити політика.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.