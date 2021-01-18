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    У світі

    У Держдепі США та МЗС Канади закликали РФ звільнити Навального

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    Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту &laquo;Шереметьєво&raquo; - У Держдепі США та МЗС Канади закликали РФ звільнити Навального
    Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво»

    США рішуче засуджують рішення Росії заарештувати Олексія Навального

    У Держдепі США та Міністерстві закордонних справ Канади закликали Росію звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого затримали після повернення в Москву.

    Про це повідомляє DW.

    «США рішуче засуджують рішення Росії заарештувати Олексія Навального. Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо, що його затримання є останнім в серії спроб змусити замовкнути Навального. Ми вимагаємо його негайного та беззастережного звільнення», – заявив глава Держдепу Майк Помпео.

    У свою чергу, глава МЗС Канади Марк Гарно назвав неприйнятним затримання Навального, закликавши владу РФ звільнити політика.

    Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». 

    Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

    Теги: МЗС США політика Олексій Навальний Майк Помпео звільнення
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