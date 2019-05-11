Чумак зізнався, що не керував штабом Гриценка



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Керівник партії «Хвиля», чинний нардеп Віктор Чумак Фото: facebook.com/vik.chumak

За словами Віктора Чумака, він був абсолютним волонтером, ні копійки не отримав

Керівник виборчого штабу Анатолія Гриценка, нардеп Віктор Чумак переконує, що був не головою штабу, а політичним керівником кампанії. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо говорити правду, то я, скоріше, був не головою штабу, а політичним керівником кампанії. Штабом керував сам Анатолій Степанович Гриценко. Тобто, історія така ж сама, як і у Порошенка», - зазначив він.

Чумак також розказав, чи оплачувалася його робота як начальника штабу. «Я був абсолютним волонтером, ні копійки не отримав. Ба більше, половина штабу «Хвилі» (політичної сили Чумака), яка туди прийшла, працювала на волонтерських засадах. Наталя Новак, частина СММ-щиків та група просування в інтернеті – всі волонтери», - пояснив керівник партії «Хвиля».

На зауваження журналіста «Главкома», що якраз в інтернеті Гриценко дуже слабо просувався, Чумак відповів, що «спочатку все було добре, але потім помінялися група СММ-щиків та група просування в інтернеті – і стало гірше».