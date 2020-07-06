В Альпах з'явився рожевий лід



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Вчені вважають, що рожевий сніг в Альпах може мати тяжкі наслідки для клімату

Причиною порожевіння криги та снігу стали водорості Ancylonema nordenskioeldii, які зазвичай зустрічається у Гренландії

Альпійські льодовики в Італії порожевіли. Науковці намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити його зв'язок зі змінами клімату на планеті. Про це повідомляє AFP.

Як зазначається, причиною порожевіння криги та снігу стали водорості Ancylonema nordenskioeldii, які зазвичай зустрічається у Гренландії.

«Вчені в Італії досліджують загадкову появу рожевої криги в Альпах, спричинену водоростями, явище, яке прискорює наслідки зміни клімату», - йдеться у повідомленні.

Дослідник Б'яджо ді Мауро стверджує, що загалом ці водорості не є небезпечними, але у Гренландії вони зустрічаються в так званій Темній зоні на заході, де спостерігається масове танення криги, і це, на його думку, не випадково. Білий сніг та крига відбивають близько 80% сонячної радіації, а будь-яка зміна кольору збільшує поглинання тепла та активізує танення.

«Ми намагаємося кількісно оцінити вплив інших явищ, крім людського, на перегрівання Землі», - стверджує ді Мауро.

Як повідомлялося, у лютому цього року біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» з'явився «кривавий» сніг.

Нагадаємо, у травні цього року В Антарктиці позеленів сніг.