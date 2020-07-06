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    У світі

    В Альпах з'явився рожевий лід

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    Вчені вважають, що рожевий сніг в Альпах&nbsp;&nbsp;може мати тяжкі наслідки для клімату - В Альпах з'явився рожевий лід
    Вчені вважають, що рожевий сніг в Альпах  може мати тяжкі наслідки для клімату

    Причиною порожевіння криги та снігу стали водорості Ancylonema nordenskioeldii, які зазвичай зустрічається у Гренландії

    Альпійські льодовики в Італії порожевіли. Науковці намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити його зв'язок зі змінами клімату на планеті. Про це повідомляє AFP.

    Як зазначається, причиною порожевіння криги та снігу стали водорості Ancylonema nordenskioeldii, які зазвичай зустрічається у Гренландії.

    «Вчені в Італії досліджують загадкову появу рожевої криги в Альпах, спричинену водоростями, явище, яке прискорює наслідки зміни клімату», - йдеться у повідомленні.

    Дослідник Б'яджо ді Мауро стверджує, що загалом ці водорості не є небезпечними, але у Гренландії вони зустрічаються в так званій Темній зоні на заході, де спостерігається масове танення криги, і це, на його думку, не випадково. Білий сніг та крига відбивають близько 80% сонячної радіації, а будь-яка зміна кольору збільшує поглинання тепла та активізує танення.

    «Ми намагаємося кількісно оцінити вплив інших явищ, крім людського, на перегрівання Землі», - стверджує ді Мауро.

    Як повідомлялося, у лютому цього року біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» з'явився «кривавий» сніг.

    Нагадаємо, у травні цього року В Антарктиці позеленів сніг.

    екологія клімат рослини
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