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    У світі

    Лід у Гренландії почав танути в сім разів швидше, ніж в 1990-ті

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    <p>Якщо на початку 1990-х років танення льоду відповідало близько 1 міліметра зростання рівня води, то зараз цей показник становить 7 міліметрів</p> - Лід у Гренландії почав танути в сім разів швидше, ніж в 1990-ті

    Якщо на початку 1990-х років танення льоду відповідало близько 1 міліметра зростання рівня води, то зараз цей показник становить 7 міліметрів

    З 1992 року Гренландія втратила 3,8 трильйона тонн льоду

    Міжнародна група полярних дослідників встановила, що швидкість танення льоду Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилась у сім разів. А до кінця XXI століття тала вода з острова може призвести до зростання рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

    Результати дослідження оприлюднені у науковому журналі Nature.

    Для визначення швидкості танення Гренландії 89 вчених з 50 міжнародних організацій проаналізували супутникові знімки за останні майже 30 років і порівняли зміни берегової лінії острова. Так вони встановили, що з 1992 року Гренландія втратила 3,8 трильйона тонн льоду, що відповідає зростанню рівня Світового океану на 10,6 міліметра.

    Якщо на початку 1990-х років танення льоду відповідало близько 1 міліметра зростання рівня води, то зараз цей показник становить 7 міліметрів – тобто Гренландія зараз тане в сім разів швидше. Це означає, що до 2100 року тільки через талої води з острова рівень Світового океану підніметься на 7 сантиметрів.

    Слід зауважити, що причину стрімкого танення Гренландії дослідники не вивчали. Втім воно може стосуватися зникнення льодів Арктики в цілому внаслідок глобального потепління. За останнє десятиріччя середня температура регіону зросла на 0,75 градусів.

    Зате вчені пояснили, до чого прискорене танення Гренландії може привести в глобальному масштабі.

    «Якщо говорити просто, то з кожним сантиметром зростання рівня Світового океану, затоплення загрожує шести мільйонам людей», - заявив у коментарі ВВС професор Університету Лідса (Велика Британія) Енді Шеперд.

    Дослідження опубліковано на тлі Кліматичної конференції ООН, що проходить в іспанській столиці Мадриді з 2 по 13 грудня. На ній міжнародні організації представили результати досліджень, які свідчать про згубні наслідки зміни клімату.

    До слова, Данія вперше оголосила Гренландію головним пріоритетом нацбезпеки.

    клімат вода Данія Гренландія
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