Ціна нафти Brent піднялася вище $63 за барель

1 грудня ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні $62,89 за барель

Ціна нафти північноморської марки Brent сьогодні вранці, 2 грудня 2017 року, торгується вище 63 доларів за барель. Так, за станом на 7:48 за київським часом в п'ятницю, 1 грудня, ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні $62,89 за барель. Але вже в 00:59 2 грудня ціна склала $63,65 за барель. Це на 0,08% нижче за рівень закриття попередніх



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1 грудня ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні $62,89 за барель

Ціна нафти північноморської марки Brent сьогодні вранці, 2 грудня 2017 року, торгується вище 63 доларів за барель.

Так, за станом на 7:48 за київським часом в п'ятницю, 1 грудня, ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні $62,89 за барель. Але вже в 00:59 2 грудня ціна склала $63,65 за барель. Це на 0,08% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше у Відні на саміті представників держав, які входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), учасники саміту домовилися продовжити обмеження на видобуток нафти до кінця 2018 року. У даний час на зустрічі у Відні обговорюють те, яким чином будуть оцінювати ефективність угоди в середині 2018 року. Відомо, що ще 10 країн можуть приєднатися до угоди ОПЕК +. Зокрема, мова йде про Туркменістані, Узбекистані, Болівії, Конго, Гані, Сенегалі та ще кількох країн Африки.

Джерело: РБК-Україна