Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального
В Україні дуже швидко дорожчає пальне / Фото з відкритих джерел
Україна увійшла в топ-5 країн Європи за динамікою зростання цін на пальне
Команда аналітиків Picodi.com підрахувала, наскільки швидко змінювалися ціни на пальне в Європі у 2021 році. Виявилося, що в першу п’ятірку країні за динамікою здорожчання пального увійшла й Україна.
Із європейських країн найзначніший стрибок цін стався в:
- Угорщині – 20,2%;
- Туреччині – 19,4%;
- Люксембурзі – 16,9%;
- Хорватії – 14,9%;
- Україні – 13,7%.
А ось зниженням цін на пальне в 2021 році можуть похвалитися лише Мальта й Албанія.
Цікаво, що українські водії також потрапили до списку найбідніших у Європі. Детально про це – за посиланням.
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