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    Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального

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    В Україні дуже швидко дорожчає пальне / Фото з відкритих джерел - Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального

    В Україні дуже швидко дорожчає пальне / Фото з відкритих джерел

    Україна увійшла в топ-5 країн Європи за динамікою зростання цін на пальне

    Команда аналітиків Picodi.com підрахувала, наскільки швидко змінювалися ціни на пальне в Європі у 2021 році. Виявилося, що в першу п’ятірку країні за динамікою здорожчання пального увійшла й Україна.

    Із європейських країн найзначніший стрибок цін стався в:

    • Угорщині – 20,2%;
    • Туреччині – 19,4%;
    • Люксембурзі – 16,9%;
    • Хорватії – 14,9%;
    • Україні – 13,7%.

    А ось зниженням цін на пальне в 2021 році можуть похвалитися лише Мальта й Албанія.

    Цікаво, що українські водії також потрапили до списку найбідніших у Європі. Детально про це – за посиланням.

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    Теги: ціни Україна пальне
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    Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального