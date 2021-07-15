Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального

В Україні дуже швидко дорожчає пальне / Фото з відкритих джерел

Україна увійшла в топ-5 країн Європи за динамікою зростання цін на пальне

Команда аналітиків Picodi.com підрахувала, наскільки швидко змінювалися ціни на пальне в Європі у 2021 році. Виявилося, що в першу п’ятірку країні за динамікою здорожчання пального увійшла й Україна.

Із європейських країн найзначніший стрибок цін стався в:

Угорщині – 20,2%;

Туреччині – 19,4%;

Люксембурзі – 16,9%;

Хорватії – 14,9%;

Україні – 13,7%.

А ось зниженням цін на пальне в 2021 році можуть похвалитися лише Мальта й Албанія.

Цікаво, що українські водії також потрапили до списку найбідніших у Європі. Детально про це – за посиланням.