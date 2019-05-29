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    Ціни на скраплений газ в Україні за тиждень підскочили на 30%

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    <span>Ціни на автогаз повернулися до зростання</span> - Ціни на скраплений газ в Україні за тиждень підскочили на 30%
    Ціни на автогаз повернулися до зростання

    На аукціоні ціна скрапленого газу найбільшого виробника АТ Укргазвидобування зросла на 30%, до 24 421 грн/т

    Ціни на скраплений газ всіх українських виробників за тиждень зросли на 30% через очікування учасників ринку, що строки поставки імпортного ресурсу з РФ та Казахстану можуть бути зміщені.

    Про це у Facebook повідомив комерційний директор АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.

    «Ціни на скраплений газ всіх українських виробників за тиждень зросли на 30%. Можливе зростання цін на стелах АЗС всіх операторів. Причиною стали очікування учасників ринку, що строки поставки імпортного ресурсу з РФ та Казахстану можуть бути зміщені через введення з 1 червня зі сторони Росії ліцензій на постачання нафтопродуктів та газу на територію України, які виробляються російськими заводами або проходять транзитом через її територію (що не було зрозуміло одразу, та стало неприємним сюрпризом для постачальників казахського продукту)», - написав Федоренко.

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    Він нагадав, що альтернативним шляхом постачання є морські поставки скрапленого газу.

    Зазначимо, поставки найбільшого виробника скрапленого газу (LPG) Казахстану в Україну зупинені. Компанія «Тенгізшевройл» не може отримати дозвіл на транзит залізницею через територію РФ. Випадаючий обсяг становить приблизно 20% від всього ринку.

    За даними «Консалтингової групи А-95», у 2018 році «Тенгізшевройл» поставив в Україну 208,3 тис. т скрапленого газу, що дорівнює 15,8% від загального обсягу імпорту. У квітні 2019 року постачання становило 21,5 тис. т, або 19%. Основні покупці ресурсу ТШО - WOG, «Надія», Socar, GT Group, «Автотранс», «Авантаж», ОККО.

    Загалом із Казахстану за 2018 рік імпортовано 257 тис. т LPG (15% від загального обсягу ринку).

     

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