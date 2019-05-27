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    «Нафтогаз» у липні на 8% знизить ціну на газ

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    «Нафтогаз» у липні на 8% знизить ціну на газ

    Ціна «Нафтогазу» для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця

    НАК «Нафтогаз України» у липні продаватиме газ для населення за ціною 5 803 грн за 1 тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу).

    Про це повідомив у Facebook голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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    «Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, «Нафтогаз» у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Відтак, в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)», - написав Коболєв.

    Він нагадав, що, згідно з рішенням уряду, ціна «Нафтогазу» для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця.

    Зазначимо, «Нафтогаз» у квітні погодив з урядом механізм зниження ціни на газ для населення. Цей механізм передбачає такий підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові Кабінету міністрів від 19 жовтня 2018 року №867, то ціна для населення, відповідно, знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

    Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» у червні знизить ціну для промислових споживачів

    Як повідомлялося, після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ «Укртрансгаз» в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів.

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