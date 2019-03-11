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    Економіка та фінанси

    Ціни на промислові товари у лютому зросли на 1% — Держстат

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    Ціни на промислові товари у лютому зросли на 1% — Держстат

    Найбільше у лютому зросла вартість електроенергії та газу — одразу на 4,3% за місяць, - Держстат

    В Україні у лютому 2019 року зростання цін на промислові товари склало 1% порівняно з попереднім місяцем. У річному розрізі (проти цін лютого 2018 року) ціни на промислову продукцію зросли на 10,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

    Зазначається, що найбільше у лютому зросла вартість електроенергії та газу — одразу на 4,3% за місяць. Водночас вартість металургійної продукції навпаки впала на 2,5%.

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    «Індекс цін промислових виробників не враховує ціни на споживчому ринку, але часто за його допомогою можна спрогнозувати поведінку інфляції на споживчому ринку», - інформує Держстат.

    Нагадаємо, у січні ціни в Україні зросли на 1%, а за підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла 5-річного мінімуму — 9,8%.

    Раніше у Національному банку підвищили облікову ставку до 18% з метою стримування росту цін. Там очікують, що у 2019 році вони мають зрости на 6,3%.

    Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам

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