Україна в лютому побила рекорд із експорту горіхів та яблук



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На яблука в лютому 2019 року припало 14% усієї виручки, проти 8% роком раніше і 4% двома роками раніше

Виручка від експорту фруктів і горіхів із України в лютому 2019 року була рекордною за всю історію, досягаючи 24,8 мільйона доларів.

Про це повідомляє EastFruit.

Повідомляється, що експорт виріс на 10% у відношенні до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року. За два місяці поточного року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів 47,4 млн дол. — на 22% більше, ніж роком раніше.

Окрім того, уточнюють аналітики, експорт у лютому більш ніж подвоївся за два роки. Для порівняння, у лютому 2017 року загальна виручка від експорту всіх фруктів, ягід і горіхів не перевищувала 11,5 млн дол., а в лютому 2019 року була в 2,2 раза вище.

Головною статтею експорту, як і раніше, були волоські горіхи. У лютому 2019 року на них припадало близько 64% експортної виручки. Однак їх питома вага за рік суттєво знизилась — у лютому 2018 року на волоський горіх доводилося 77% усієї виручки. Головною причиною зниження частки горіху у виручці стало зниження середньої ціни на цю продукцію, а також збільшення виручки від експорту свіжих яблук і заморожених ягід і фруктів.

На яблука в лютому 2019 року припало 14% усієї виручки, проти 8% роком раніше і 4% двома роками раніше.

Заморожені ягоди принесли Україні в лютому поточного року 21% всієї експортної виручки, хоча в лютому минулого року їх питома вага не перевищувала 14%.

«Як правило, експортна виручка з фруктів, горіхів і ягід є максимальною у листопаді кожного року, після чого починає знижуватись аж до липня. Проте в 2019 році ми цілком можемо побачити зростання експортної виручки у березні або квітні, тому що запаси яблук, волоських горіхів і заморожених ягід як і раніше залишаються дуже високими», — йдеться у повідомленні.