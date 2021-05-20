Covid-19 не відступає. В Україні виявили ще 5 тисяч хворих

Найбільше нових заражень коронавірусом виявили у Дніпропетровській області

В Україні за минулу добу, 19 травня, виявили 5 165 нових пацієнтів з коронавірусом. Також 16 748 пацієнтів одужали, а 203 – померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 1 884 людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, у Дніпропетровській області виявили 489 нових заражень. Також до п'ятірки антилідерів увійшли Київ (433), Харківської (429), Запорізької (311), Київської (295) області.

Серед захворілих за вчора – 324 дитини та 109 медпрацівників.

Всього за добу провели 69 732 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 29 509, методом ІФА-12 693, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 530.

Із початку пандемії в Україні підтвердили 2 млн 170 тисяч 398 випадків коронавірусу, 48 899 осіб померли, одужали - 1 млн 916 тисяч 194. Активними хворими залишаються 205 тисяч 305 пацієнтів.

Напередодні Австралія заявила про створення ефективних ліків від Covid-19. У своєму препараті вчені використовували технологію, яка пригнічує гени, під назвою міРНК (малі інтерферувальні РНК), щоб атакувати геном вірусу безпосередньо, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки для доправлення міРНК у легені, критичне місце інфекції.

Тим часом ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників. Днями головний санітарний лікар України, кандидат на пост очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що дві робочі групи наразі працюють над впровадженням українського Covid-паспорту до 1 липня.

Додамо, що Єгипет продовжив карантинні заходи до кінця травня.