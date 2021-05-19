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    Перевірили на мишах. Австралія заявила про створення ефективних ліків від Covid-19

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    Антивірусна дослідницька група Університету Гріффіта: професор Кевін Морріс, доктор Аді Ідріс, професор Найджел Макміллан, ддоктор Аррон Супраманін та пан Юсіф Ідрес - Перевірили на мишах. Австралія заявила про створення ефективних ліків від Covid-19
    Антивірусна дослідницька група Університету Гріффіта: професор Кевін Морріс, доктор Аді Ідріс, професор Найджел Макміллан, ддоктор Аррон Супраманін та пан Юсіф Ідрес
    Фото: news.griffith.edu.au

    Дослідники розробляють противірусну терапію прямої дії для лікування коронавірусу

    Міжнародна група вчених Інституту здоров'я Мензиса Квінсленда в Університеті Гріффіта і центру досліджень і лікування раку, діабету та інших небезпечних для життя захворювань City of Hope розробила експериментальну противірусну терапію для лікування Covid-19. Про це йдеться на сайті університету.

    У своєму препараті вчені використовували технологію, яка пригнічує гени, під назвою міРНК (малі інтерферувальні РНК), щоб атакувати геном вірусу безпосередньо, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки для доправлення міРНК у легені, критичне місце інфекції.



    Учені зазначили, що проводили дослідження на мишах. Під час випробувань препарат знищував вірусні частки на 99,9%.

    Один з учасників дослідження, професор Кевін Морріс підкреслив, що це препарат розроблено для лікування всіх типів коронавірусу – SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 та інших штамів.

    Нещодавно литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19.

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    Теги: Австралія медицина наука хвороби імунітет ліки медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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    Перевірили на мишах. Австралія заявила про створення ефективних ліків від Covid-19