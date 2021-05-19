Перевірили на мишах. Австралія заявила про створення ефективних ліків від Covid-19

Дослідники розробляють противірусну терапію прямої дії для лікування коронавірусу

Міжнародна група вчених Інституту здоров'я Мензиса Квінсленда в Університеті Гріффіта і центру досліджень і лікування раку, діабету та інших небезпечних для життя захворювань City of Hope розробила експериментальну противірусну терапію для лікування Covid-19. Про це йдеться на сайті університету.

У своєму препараті вчені використовували технологію, яка пригнічує гени, під назвою міРНК (малі інтерферувальні РНК), щоб атакувати геном вірусу безпосередньо, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки для доправлення міРНК у легені, критичне місце інфекції.





Учені зазначили, що проводили дослідження на мишах. Під час випробувань препарат знищував вірусні частки на 99,9%.



Один з учасників дослідження, професор Кевін Морріс підкреслив, що це препарат розроблено для лікування всіх типів коронавірусу – SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 та інших штамів.

Нещодавно литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19.