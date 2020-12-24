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    Covid-щеплення вже зробили понад 2,7 мільйона людей

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    Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna - Covid-щеплення вже зробили понад 2,7 мільйона людей
    Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna

    Щеплення проти Covid-19 роблять у США, Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії

    У світі понад 2,7 мільйона людей у шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

    «Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що вакцинація у США розпочалася 14 грудня серед медичних працівників, і наразі введено 1,12 мільйона доз. 

    Також протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna.

    Обидві вакцини вимагають двох доз з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

    Також щеплення проти Covid-19 роблять у Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії. 

    До слова, Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування, з того часу вони вакцинували трохи більше мільйона людей.

    Як повідомлялося, президент Зеленський підписав закон для пришвидшення реєстрації вакцин від Covid-19.

    Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19.

    Раніше стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

    Теги: Росія США Китай Україна щеплення вакцинація коронавірус
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