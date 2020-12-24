Covid-щеплення вже зробили понад 2,7 мільйона людей

Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna

Щеплення проти Covid-19 роблять у США, Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії

У світі понад 2,7 мільйона людей у шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

«Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вакцинація у США розпочалася 14 грудня серед медичних працівників, і наразі введено 1,12 мільйона доз.

Також протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna.

Обидві вакцини вимагають двох доз з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

Також щеплення проти Covid-19 роблять у Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії.

До слова, Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування, з того часу вони вакцинували трохи більше мільйона людей.

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав закон для пришвидшення реєстрації вакцин від Covid-19.

Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19.

Раніше стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.