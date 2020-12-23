Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19 – Ляшко

Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки

Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки

Іще 8 млн доз вакцини від коронавірусу Україна може отримати через COVAX

Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість доз, що надаються, може сягнути 16 млн.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ - ред.) перемовини для того, щоби збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз - ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість», - пояснив він.

Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.

Напередодні стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна. Отже, Київ скоріш за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалій, озвучив керівник Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.