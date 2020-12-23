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    Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19 – Ляшко

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    <span>Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки</span> - Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19 – Ляшко
    Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки
    Фото: flickr.com

    Іще 8 млн доз вакцини від коронавірусу Україна може отримати через COVAX

    Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість доз, що надаються, може сягнути 16 млн.

    Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    «Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ - ред.) перемовини для того, щоби збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз - ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість», - пояснив він.

    Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.

    Як повідомлялося, Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.

    Напередодні стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна. Отже, Київ скоріш за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалій, озвучив керівник Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

    Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

    Теги: лікар Україна щеплення вакцинація медичні препарати ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
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